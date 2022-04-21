Поливочные системы парков и скверов отремонтируют к лету

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов 19 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Севастополя.

О том, что в большинстве севастопольских парков и скверов, находящихся на содержании департамента городского хозяйства, в летний период не работает система полива, а вновь высаженные растения погибают под палящим южным солнцем, озаботились местные депутаты Екатерина Бубнова и Роман Кияшко. Они, ссылаясь на обращения избирателей, поинтересовались у главы горхоза, почему на недавно сданных в эксплуатацию объектах, которым на обустройство автоматической системы полива выделялись приличные деньги, полив растений не производится, а дорогостоящие системы не работают.

— В последние годы были благоустроены такие парки как 60-летия СССР, им.Байды, скверы Севастопольских курсантов и им.Ивана Голубца. Теперь там придется переделывать систему полива. Хочется знать, кто принимал работы, подписывал акты в результате которых теперь необходимо все переделывать? — спросила единорос Е.Бубнова.

Депутат-коммунист Р.Кияшко засомневался в квалификации тех, кто делает такую работу и тех, кто ее принимает.

— Мне кажется необходимо обратить серьезное внимание на работу принимающих органов, в том числе специалистов ГБУ «Парки и скверы», — указал парламентарий.

Ответ руководителя городского хозяйства прозвучал витиевато и неуверенно. Он долго пытался объяснить, что на данный момент происходит «вывод городской инфраструктуры из зимнего периода в летний», в связи с чем обязательно будут проводится обследования всей поливочной системы. Также Е.Горлов заметил, что у любой подрядной организации есть гарантийные обязательства и они обязаны восстановить и привести в надлежащее состояние все неработающие конструкции.

— Соответственно, до начала лета мы эти мероприятия по поливу должны полностью устранить [привести систему в рабочее состояние. Прим.ред.] Сейчас как раз идет работа. «Парками и скверами» эта ситуация устраняется, и пуск поливочной системы будет обеспечен к летнему периоду, — пообещал Е.Горлов и признался, что приемка в эксплуатацию общественных пространств после капитальных ремонтов или реконструкции проходит под строительным надзором подведомственного ему государственного учреждения.