Новости Севастополя

Поливочные системы парков и скверов отремонтируют к лету

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов 19 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Севастополя.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов 19 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Севастополя.

О том, что в большинстве севастопольских парков и скверов, находящихся на содержании департамента городского хозяйства, в летний период не работает система полива, а вновь высаженные растения погибают под палящим южным солнцем, озаботились местные депутаты Екатерина Бубнова и Роман Кияшко. Они, ссылаясь на обращения избирателей, поинтересовались у главы горхоза, почему на недавно сданных в эксплуатацию объектах, которым на обустройство автоматической системы полива выделялись приличные деньги, полив растений не производится, а дорогостоящие системы не работают.

— В последние годы были благоустроены такие парки как 60-летия СССР, им.Байды, скверы Севастопольских курсантов и им.Ивана Голубца. Теперь там придется переделывать систему полива. Хочется знать, кто принимал работы, подписывал акты в результате которых теперь необходимо все переделывать? — спросила единорос Е.Бубнова.

Депутат-коммунист Р.Кияшко засомневался в квалификации тех, кто делает такую работу и тех, кто ее принимает.

— Мне кажется необходимо обратить серьезное внимание на работу принимающих органов, в том числе специалистов ГБУ «Парки и скверы», — указал парламентарий.

Ответ руководителя городского хозяйства прозвучал витиевато и неуверенно. Он долго пытался объяснить, что на данный момент происходит «вывод городской инфраструктуры из зимнего периода в летний», в связи с чем обязательно будут проводится обследования всей поливочной системы. Также Е.Горлов заметил, что у любой подрядной организации есть гарантийные обязательства и они обязаны восстановить и привести в надлежащее состояние все неработающие конструкции.

— Соответственно, до начала лета мы эти мероприятия по поливу должны полностью устранить [привести систему в рабочее состояние. Прим.ред.] Сейчас как раз идет работа. «Парками и скверами» эта ситуация устраняется, и пуск поливочной системы будет обеспечен к летнему периоду, — пообещал Е.Горлов и признался, что приемка в эксплуатацию общественных пространств после капитальных ремонтов или реконструкции проходит под строительным надзором подведомственного ему государственного учреждения.

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