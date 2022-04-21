Перспективы благоустройства сквера на ул.Генерала Крейзера весьма туманны

Территория района с частной застройкой не может на равных тягаться с территориями, застроенными многоэтажными домами. Там просто разное количество людей.

Территория района с частной застройкой не может на равных тягаться с территориями, застроенными многоэтажными домами. Там просто разное количество людей.

Обсуждение благоустройства территории на ул.Генерала Крейзера с жителями близлежащих домов состоялось 16 марта. На голосование эта территория выносится второй год подряд.

Переходная территория

В прошлом году проект не получил нужного количества голосов, поэтому эта территория, как переходная, попала в проект формирования комфортной городской территории на 2022 год, объяснил «Севастопольской газете» представитель Ленинского муниципалитета Алексей Верещака,

Как и в прошлом году, в Ленинском районе в конкурсе на право быть благоустроенными участвуют пять территорий. Однако у «ул.Крейзера» есть свои сложности, связанные с относительно небольшим количеством людей, проживающих на данной территории: район, в основном застроен частными домами. Напрасно надеяться, что количество поданных голосов от жителей частного сектора превысит число голосов от района многоэтажек. Тем более, что в частных домах преобладает возрастное население, не всегда готовое участвовать в электронном голосовании. А именно такую форму выбора используют второй год подряд.

Но, по словам А.Верещаки, ставку нужно делать не на жителей окрестных улиц, а на ТОС «Шестой бастион», который объединяет аж 1032 человека и является одним из самых крупных в Ленинском районе. Именно руководству ТОСа было поручено информировать жителей района и привлекать к процессу голосования партийцев «Единой России».

По словам представителя муниципалитета, с их стороны сделано все возможное для обеспечения полноценного голосования, поскольку именно эта территория является видовой и потому очень перспективной.

— Эта территория уникальная по месторасположению. В прошлом году, признаюсь, сам впервые попал туда и влюбился в это место, — признался служащий муниципалитета.

Исключать данную территорию после прошлогодней неудачи в аналогичном голосовании в этом году не стали, утвердив ее в качестве переходной, разрешив участвовать в конкурсе повторно.

Муниципалитет также готов оказывать помощь жителям в регистрации на госуслугах и всерьез рассчитывает на активность общественности. По словам А.Верещаки, они продумывали с руководством ТОС вопросы повышения активности жителей, особенно людей старшего поколения.

В то же время он не считает, что территории находятся не в равных условиях, а сам факт участия в процессе не исключает элемента изобретательности.

— В прошлом году жители победившей территории на ул.Острякова, 106, набравшей порядка 2,4 тысяч голосов, «ловили» на улицах прохожих и просили их голосовать за свою конкурсную площадку. Формально, при наличии севастопольской регистрации это не запрещено, — поделился чиновник.

На предложение уравнять территории выработкой каких-то удельных показателей от числа жителей, он ответил, что речь идет о конкурсе национальных проектов России, и предлагать свои правила и условия не представляется возможным, а задача муниципалитета — организовать людей.

На вопрос, есть ли у данной территории шанс на победу, он ответил неуверенно-утвердительно, напомнив, что у жителей еще есть время до 30 мая.

Когда в товарищах согласья нет

В разговоре с руководителем ТОС «Шестой бастион» Натальей Соловьевой выяснилось, что обсуждение действительно проходило, однако в силу занятости реализацией другого проекта, руководство ТОСа на этот раз не имело возможности проявить достаточную активность.

Отметим, что рассматривая данную территорию, как перспективную для жителей всего города, в ТОСе не сочли нужным уведомить о предстоящем обсуждении жителей сопредельных улиц, не входящих в состав территориального самоуправления, на что, вероятно, рассчитывал муниципалитет.

— Да, нам нужна помощь, нас мало. Может быть, тысячу голосов мы как-нибудь наскребем своим ТОСом, — выразила надежду Н.Соловьева, непрозрачно намекнув, что особого стремления взаимодействовать с активистами соседних улиц у нее нет. Дескать, пусть самостоятельно отслеживают информацию в соцсетях или где-нибудь еще.

Почему-то нет картинок

К слову, всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной среды» активно популяризируется в настоящее время департаментом городского хозяйства. Напомним, что на голосование вынесено 35 общественных пространств в 10 муниципальных образованиях Севастополя. Выбранные горожанами территории обещают благоустроить в 2023 году. Для голосования и активного включения в процесс предлагается перейти по ссылке 92.gorodsreda.ru.

Отметим, что через неделю безуспешных попыток, зайти на сайт проекта журналистам редакции удалось.

Другое дело, что в этом году для голосования указаны лишь территории, а вот картинок, как предлагается их благоустроить, почему-то нет. Когда голосование было не всероссийским, а лишь городским, в Севастополе их вывешивали в муниципалитетах, чтобы любой житель города при желании, и даже при отсутствии интернета, мог на них взглянуть.