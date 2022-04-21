На дачах нельзя будет шуметь

Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества наряду с больницами, школами, Приморским и Матросским бульварами могут обрести статус защищаемых от шума территорий.

Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества наряду с больницами, школами, Приморским и Матросским бульварами могут обрести статус защищаемых от шума территорий.

Депутаты заксобрания Севастополя готовят изменения в закон о тишине. К перечню семи территорий, защищаемых от шума, добавится еще одна категория — территории садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществ (СОТ).

В закон также добавит запрет на нарушение тишины в выходной день — в воскресенье и в установленные законодательством нерабочие праздничные дни — на территориях многоквартирных и индивидуальных жилых домов, гостиниц и общежитий, СОТ.

«Запрет «на воскресенье» распространяется на земляные, ремонтные, строительные работы с применением механических или технических средств, производящих шум. При этом разгрузочно-погрузочные работы по прежнему разрешены», — прокомментировала грядущие изменения инициатор законопроекта, председатель постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

По ее словам, данные изменения вносятся в связи с обращениями граждан, в том числе проживающих в СОТ. А согласно закона к «разгрузочно-погрузочным работам» относятся работы по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, размещение отходов, санитарная очистка, полив территории города, содержание зеленых насаждений, а также действия по предотвращению и ликвидации аварий и обеспечению безопасности государства).

Напомним, что по закону о тишине, принятому прошлым летом, в Севастополе защищаемыми от шума объектами и территориями признаются: больницы, санатории, пансионаты, интернаты для детей, престарелых и инвалидов, детские оздоровительные учреждения, а также другие объекты здравоохранения; детские сады, иные дошкольные учреждения, учебные заведения и библиотеки; придомовые территории и квартиры многоквартирных домов и жилые дома; номера гостиниц и жилые помещения общежитий; общественные места (в том числе детские, игровые и спортивные площадки, набережные, пляжи, скверы и парки), памятные места, памятники истории и культуры, а также Приморский и Матросский бульвары.