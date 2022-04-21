Красное знамя на Сапун-горе водрузят 7 мая

7 мая на Сапун-горе состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы». Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

7 мая на Сапун-горе состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы». Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В программе: митинг-реквием, интерактивные площадки, выставки, праздничный концерт, полевая кухня.

Главным событием праздника станет традиционная, полномасштабная реконструкция боевых действий с использованием артиллерии и пиротехники. В основе сценария — ключевые моменты штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года.

Программа историко-патриотического фестиваля «Знамена Славы»:

11.00-18.00 — Работа интерактивных точек.

14.00-14.40 — Митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно–морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы.

15.00-15.45 — Военно–историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун–горы 7 мая 1944 г.».

16.30-17.30 — Концертная программа.

В программе могут быть изменения.

Мероприятие организовано Музеем обороны Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Севастополя, РВИО, Севастопольской РВИО «Вторая Мировая Война», Севастопольской РОО сохранения исторического наследия «Гренадер», Федерального агентства «Росмолодежь».