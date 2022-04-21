Фисташковую рощу у бухты Круглая объявили памятником природы регионального значения

Постановление об этом принято 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

Постановление об этом принято 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, речь идет о сохранении фисташки туполистной в урбанизированной части города.

- Территория, предполагаемая к заповедальной, является местом массового произрастания фисташки туполистной, общая площадь территории — 5,97 га. Объект состоит из двух участков — участок №1 в районе улицы Челнокова площадью 3, 69 га и участок №2 в районе мыса Песчаный площадью 2,28 га, - сказала Ю.Гаврилова.

По ее словам, задачами создания памятников природы являются в том числе охрана и содействие восстановлению и воспроизводству объектов растительного и животного мира, которые занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу города Севастополя, а также мест их произрастания, проведение научных исследований методом систематических наблюдений, а также поддержание общего экологического баланса в регионе.

- Сам памятник природы представляет собой рощу и единичные старовозрастные экземпляры фисташки туполистной, а также места обитания этих редких охраняемых растений, - продоложила Ю.Гаврилова.

В составе наземной флоры отмечены 5 видов, отнесенных к объектам растительного мира Красной книги РФ и 12 видов, которые входят в Красную книгу Севастополя.

На данной территории также выявлен памятник археологического наследия — усадьба №3 с земельным наделом.

Кроме того, вся территория памятника природы расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения.

Постановлением утверждается положение о памятнике природы.

Основные требования: запрет на строительство и размещение объектов капитального строительства, за исключением тех случаев, когда размещаются линейные объекты в рамках благоустройства, образование земельных участков с видом разрешенного использования, которые не соответствуют перечисленным в положении, в том числе «деятельность по особой охране и изучению природы», «охрана природных территорий», «историко-культурная деятельность», «благоустройство территорий».

Также на данной территории нельзя использовать открытый огонь, повреждать растения и загрязнять отходами или сточными водами. Запрету подлежит въезд автотранспорта, за исключением, служебного, экстренных, надзорных и оперативных служб.

Зато разрешается проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, а также различных природоохранных мероприятий и т.д., капитальный ремонт существующих линейных объектов.

- Главное условие создания особо охраняемой природной территории то, что мы сможем произвести благоустройство, и получить парк в этом густонаселенном районе города. Поэтому надо уже начинать продумывать, как это будет выглядеть, и изыскивать какие-то средства на следующий год, чтобы там провести эти работы, – сказал губернатор Михаил Развожаев.

Как пояснила Ю.Гаврилова, данная территория будет закреплена за Дирекцией ООПТ.