Фестиваль современного искусства устроят в Балаклаве

С 1 по 3 мая в Балаклавском доме культуры намечено провести Первый иммерсивный фестиваль современного искусства мультиформ «Арт-полис. Вибрации красоты».

С 1 по 3 мая в Балаклавском доме культуры намечено провести Первый иммерсивный фестиваль современного искусства мультиформ «Арт-полис. Вибрации красоты».

Организаторы при поддержке Фонда президентских грантов на три дня преобразуют БДК и пространство вокруг него в «город творцов со своими улицами, скверами, площадями, террасой и дворцом».

Посетителям обещаны: уникальная экспозиция живописи и фотографий, инсталляция, перформанс и диджитал-арт, мастерская арт-кастомизации одежды, встречи с художниками и интересными людьми, выставка ремесел, дегустации, танго и современные танцы, театрализованные представления, вечерние концерты и джаз бенд.

Подробности и расписание на сайте: арт-полис.рф

Вход на фестиваль платный.