Фестиваль «Дорога на Ялту» в этом году проведут в Москве

В Московском театре мюзикла 2 и 3 мая в исполнении вокалистов из 15 стран прозвучат самые известные советские песни о Великой Отечественной войне.

В Московском театре мюзикла 2 и 3 мая в исполнении вокалистов из 15 стран прозвучат самые известные советские песни о Великой Отечественной войне.

Фестиваль «Дорога на Ялту», впервые проведенный в 2019 году на ялтинской набережной, стал одним из наиболее ярких телевизионных проектов, посвященных Великой Победе.

Фестиваль проводится на конкурсной основе. Зарубежные исполнители — победители отборочного онлайн-тура — исполняют лучшие песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках в полуфинале и выступают в дуэтах со звездами российской сцены в финальном гала-концерте.

В 2022 году на конкурсный было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал вышли представители 15 стран: Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.

В полуфинале 2 мая и на финальном гала-концерте 3 мая конкурсанты будут бороться за оценки жюри, призовой фонд в пять млн рублей.

Победителей определит жюри, в состав которого вошли Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Михаил Швыдкой. Председатель жюри — Лев Лещенко.

Трансляция «Дороги на Ялту – 2022» будет вестись по каналам агентства «Спутник», на платформе «Смотрим», а также на «Радио России», на городских экранах Ялты, Симферополя и ряда крупных городов страны.

Фестиваль «Дорога на Ялту»проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации Президента РФ, Правительства Республики Крым.