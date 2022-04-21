Большой теннис остался без кортов

Когда-то Севастополь славился своей теннисной школой. Но теперь у города нет ни кортов, ни достижений в этом виде спорта.

Когда-то Севастополь славился своей теннисной школой. Но теперь у города нет ни кортов, ни достижений в этом виде спорта.

Раньше в теннис в Севастополе играли увлеченно, независимо от возраста и времени года. В городе был с десяток кортов, где на разных условиях и без особых проблем можно было получать удовольствие от игры и приобщать к этому виду спорта детей. Так формировались целые теннисные династии.

Город имел и довольно убедительные спортивные успехи в этом виде спорта, в том числе международные. Теперь о них помнят разве что те, кто имел к тому непосредственное отношение.

Причина упадка — в фактическом отсутствии игровых площадок. Об этом «Севастопольская газета» поговорила с основателем и первым президентом Федерации тенниса Севастополя Владимиром Боряевым.

Разговор состоялся около печально известных кортов в Комсомольском парке. Когда-то эти площадки были центром притяжения. Невозможно подсчитать, сколько именно горожан «заболели» теннисом именно здесь: вход на корты был свободен с самого утра, весь световой день. Красивая игра притягивала взоры пассажиров в проезжающих мимо троллейбусах...

Сегодня корты, которые недавно были отремонтированы, выглядят ободранными: верхнее покрытие облезло, сквозь бетонную подушку бесцеремонно и нагло проросла трава. И то и другое — свидетельство некачественной работы строителей и грубого нарушения технологии.

— Владимир Александрович, почему корты сейчас невозможно эксплуатировать? — задаем вопрос В.Боряеву.

— С 2015-го года ведется их реконструкция. Сначала планировалось сделать искусственное покрытие из резиновой крошки, но наша Федерация выступила категорически против, обратившись в прокуратуру, которая признала замечания обоснованными. После долгих обсуждения было решено сделать покрытие типа «хард». Попытка оказалась не совсем удачной, что теперь стало очевидно: бетонная подушка, которая предполагалась, как крепкая основа, оказалась разрушенной. Верхнее покрытие уложили на некачественное основание. Нам рассказывают, что виноваты магистральные сети, которые проходят под площадкой, но ведь основание вздыбилось не на конкретном участке, а по всей территории размером 50 на 50 метров. Практически получилось, что корты вышли из строя без эксплуатации.

Почти сразу после реконструкции возникла необходимость в капитальном ремонте.

— Кто-то же успел опробовать новое спортивное сооружение?

— Поскольку корты относятся к департаменту образования, были организованы разовые занятия детей, о которых, впрочем, всерьез говорить не приходится.

— Есть ли выход из такого положения?

— Мы предлагаем самый приемлемый и бюджетный вариант — отказаться от нынешней конструкции в пользу песчано-глинистого покрытия. Особых сложностей в создании таких площадок нет, надо будет разве что подвести воду для полива. Уверен, что потенциальные арендаторы, с учетом имеющегося опыта, смогли бы сделать так, чтобы площадки в Комсомольском парке не уродовали город, а украшали его.

По моим расчетам, устройство двух таких площадок обойдется примерно в миллион рублей, что не сопоставимо с уже потраченным средствами.

— Всего-то?

— Чтобы сделать песчано-глинистое покрытие, надо завезти 160-180 тонн балаклавского отсева. Просеиваем верхний слой, добавляем немного теннисита — кирпичная крошка, состоящая из глины и наполнителя в виде высевок кирпичной керамической крошки наивысшего качества. К слову, теннисит считается самым нетравмоопасным покрытием для теннисных площадок.

— Сколько на это потребуется времени?

— Примерно два месяца. Я мог бы за это взяться. Такая технология апробирована в нашем городе, не вижу необходимости снова изобретать велосипед.

— Скорее всего, у руководителей города иные планы.

— Могу заранее предсказать, что будет дальше: подрядчик будет судиться с заказчиком, и результатом может стать решение переделать корты по той же технологии. Но что бы они не делали, ничего не получится! А замазывание дыр и латочный ремонт не решит проблемы. Причем, на прохождение всех судебных инстанций уйдет года два, потом, вероятно, столько же понадобится на подготовку и выполнение работ. Все это время корты будут оставаться позором города, в самом его центре!

— А в каком состоянии другие корты?

— Отремонтированные еще летом корты в Загородной балке до сих пор не работают.

В Сквере севастопольских курсантов процесс, вроде бы, пошел. Корты сданы, их наконец-то документально оформили. Там начали играть, но сам корт сделан опять-таки с нарушением технологии. Играть можно, но это, так называемый, дворовой вариант.

На пляже «Солнечный» корт все еще не имеет хозяина. И площадка будет оставаться в неблагоустроенном состоянии до тех пор, пока он не появится. Площадка у флотского бассейна имеет ограниченную доступность. Есть еще открытые корты в гостиничном комплексе «Аквамарин» и крытые — в ТРЦ «Муссон»...

Из обещаний — корт на стадионе «Горняк», ввод в эксплуатацию которого затянулся на многие годы.

— А как со спортивными достижениями?

— А откуда они возьмутся, если нет системных тренировок и единого направления развития. К сожалению, в самой федерации в последнее время сложилось откровенное непонимание между членами. В результате ее покинули многие спортсмены, тренеры, кто развивал в городе этот вид спорта все последние десятилетия. Пока о каких-либо значимых достижениях, так называемого, новейшего периода, говорить не приходится.

— Но ведь остается надежда?