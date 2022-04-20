В Севастополе проведут фестиваль театральных управленцев

С 24 по 27 августа Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров впервые проведут в Севастополе.

С 24 по 27 августа Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров впервые проведут в Севастополе.

Это самое масштабное просветительское событие в области театрального менеджмента России. Его проведение стало возможно благодаря тому, что команда директора СевТЮЗа Андрея Маймусова выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Летняя сессия ВФТМ в Севастополе».

Зрители привыкли, что премьеры в севастопольских театрах собирают не просто аншлаги. Увидеть новые спектакли сюда приезжают поклонники со всей страны. Постепенно театр в регионе становится таким же брендом, как и уникальные исторические достопримечательности города-героя.

Теперь Севастополь на четыре августовских дня станет настоящей меккой для театральных управленцев со всей России. Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив 150 руководителей театров Южного федерального округа и Крыма получат престижные сертификаты Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, а кто-то станет обладателем Вахтанговской премии для реализации собственного проекта.

— Севастополь, безусловно, историческая точка на карте России, поэтому нам очень приятно, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы будем проводить выездную сессию ВФТМ в Севастополе, — отметил директор Государственного академического театра им.Вахтангова, вдохновитель и бессменный руководитель ВФТМ Кирилл Крок.

Он ждет встречи с крымскими коллегами, чтобы обмениваться опытом, делиться знаниями, разговаривать, давать советы и наставления. Он уверен, что образуются новые творческие профессиональные контакты, союзы. Кому-то они помогут организовать обменные гастроли и поездки в Москву, кто-то договорится о приезде уже непосредственно в театры Севастополя и Республики Крым.

По словам директора СевТЮЗа А.Маймусова, именно К.Кроку принадлежит идея проведения этой выездной сессии.

— Кирилл Игоревич умеет не просто вдохновлять. Он всегда готов поделиться уникальным опытом, поддержать, объединить, придать ускорение, заразить энергией созидания, — рассказал А.Маймусов, добавив, что опыт выездных сессий у ВФТМ уже есть — в 2021 году Вахтанговский фестиваль гостил в Махачкале.

Директо СевТЮЗа считает, что сегодня единение театральных деятелей особенно важно и значимо, поскольку искусство всегда живо реагирует на любые кризисные ситуации в стране и мире. Команда ВФТМ во главе с К.Кроком поможет коллегам использовать неисчерпаемые возможности перемен: ведь стрессовые ситуации — это не только проверка на прочность театрального менеджмента, но и исключительный источник для открытия новых горизонтов. И само пространство Севастополя очень располагает к таким открытиям.