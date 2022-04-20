Склон Ушаковой балки никак не очистят от незаконной застройки

Участок на северо-западном склоне Ушаковой балки, на котором ведется незаконное строительство многоэтажной гостиницы, правительство Севастополя пообещало выкупить и демонтировать в том случае, если в бюджете найдутся на это деньги.

Участок на северо-западном склоне Ушаковой балки, на котором ведется незаконное строительство многоэтажной гостиницы, правительство Севастополя пообещало выкупить и демонтировать в том случае, если в бюджете найдутся на это деньги.

На заседании Законодательного собрания 19 апреля депутат Михаил Чалый снова поднял вопрос о незаконном строительстве на многострадальном склоне в районе ул.Адмирала Макарова. На этот раз он обратился к замгубенатору Николаю Гордюшину, курирующему вопросы земли, архитектуры и Севнаследия, с конкретным вопросом: когда склон будет очищен от застройки?

— Скажите, когда это достопримечательное место в районе ул.Адм.Макарова с домами и объектом культурного наследия будет очищено от застройки? Когда Первый бастион вновь обретет свои видовые раскрытия. Когда это случится? В течение месяца? Квартала? — спросил М.Чалый.

Коллегу поддержала депутат Екатерина Бубнова. Она также обратила внимание замгубернатора на допущенные нарушения.

— Этот склон оползнеопасный, на нем строить нельзя. При этом там идет освоение земли стахановскими темпами. В частности строится двухэтажный коттедж, — сообщила

Е.Бубнова и предложила выкупить этот земельный участок, решив таким образом неразрешимую проблему.

Н.Гордюшин объяснил ситуацию следующим образом: «В прошлом году мы совместно с прокуратурой проводили ряд мероприятий. Прокуратура выдала иск на запрет строительства в этом месте. Сегодня в правилах землепользования эта территория обозначена, как территория без возможности возведения какой-либо застройки. А вот вопрос выкупа надо обсуждать со знанием городского бюджета».

Карфаген должен быть разрушен!

Присутствующий на заседании Законодательного собрания губернатор Севастополя Михаил Развожаев в шутку сравнил работу депутатов по защите объектов культурного наследия на ул.Адм.Макарова с деятельностью древнегреческого политика и писателя Марка Катона.

— Вы очень правильную деятельность ведете, подобную деятельности Марка Порция Катона Старшего, который на форуме [в сенате, Прим.ред.] все свои речи заканчивал фразой: «Карфаген должен быть разрушен!» Напомню, он произносил эту фразу порядка 10 лет. После чего Карфаген все-таки бы разрушен. Я думаю, нам понадобится чуть меньше времени, тем более, что все здоровые силы общества на нашей стороне, — заметил губернатор, вспомнив, что по образованию он историк.

При этом М.Развожаев посетовал на слишком либеральное федеральное законодательство в части индивидуального жилого строительства, но пообещал, что вопрос будет решен. Хотя возможных сроков не назвал.

— У нас, к сожалению, есть федеральное законодательство, очень либеральное в части индивидуального жилого строительства. И у нас, если у человека есть участок, то он берет и строит на нем, а потом приходит узаконивать. Уже всем 20 раз объяснили, что так больше не будет. Что здесь не будет строений, все это закончится! Единственная проблема в том, что участок приобретен на законных основаниях и придется тратить бюджетные средства, но это в наших силах, тем более бюджет утверждается в этом зале, — резюмировал М.Развожаев.

Опасная геологическая ситуация, сложившаяся на оползневом участке Ушаковой балки, в границы которой попадают ул.Адмирала Макарова и Первый бастион, сложилась из-за хаотичной и в большинстве своем незаконной частной застройки, уничтожения каптажного дренажа и выкорчевывания деревьев, которые корневой системой укрепляли склон.

По словам местных жителей, история земельных участков на склоне началась еще в советский период — их использовали под огороды, без права на приватизацию и капитального строительства на них. Но в 2009 году участки легализовали. После этого оползнеопасный склон Ушаковой балки стал активно застраиваться. С 2010 по 2013 год на кромке склона появилось порядка пяти озаборенных жилых дома, а потрясающий вид на Севастопольскую бухту, открывающийся со смотровой площадки исторического Первого бастиона перестал существовать — его загородили вновь выстроенные дома. С тех пор жители ул.Адм.Макарова бьют тревогу.

В сентябре 2019 года управление охраны объектов культурного наследия Севастополя решительными действиями попыталось предотвратить незаконное строительство в защитной зоне на ул.Адмирала Макарова. Чиновники и полицейские пытались вручить хозяевам дома на склоне уведомление о запрете строительства, но им никто не открыл. Очередная попытка борьбы с застройщиком была предпринята прокуратурой в мае 2021 года. Стройку остановили, но она возобновилась через некоторое время.