Разделение Нахимовского района на Корабельный и Северный почти завершено

Об этом сообщил еще и.о. вице-губернатора Сергей Толмачев на заседании Законодательного собрания Севастополя 19 апреля. Одним из вопросов сессии было согласование С.Толмачева на должность.

Об этом сообщил еще и.о. вице-губернатора Сергей Толмачев на заседании Законодательного собрания Севастополя 19 апреля. Одним из вопросов сессии было согласование С.Толмачева на должность.

— Все препятствия юридико-технического характера под выделение Северной стороны в отдельный МО были устранены. В ближайшее время мы будем выходить в Законодательное собрание для внесения определенных изменений, чтобы это стало возможным, — сказал С.Толмачев, отвечая на комплиментарный отзыв депутата Михаила Брицына, выразившего «безумную благодарность» кандидату на должность замгубернатора от лица своих избирателей.

— Жители Северной стороны в вашем лице нашли единомышленника в вопросе создания отдельного муниципалитета. Понятно, что там есть организационные проблемы, финансовые, но тем не менее, люди очень надеются, что получив должность замгубернатора, данный вопрос вы доведете до логического конца и местные жители будут безумно благодарны, — сказал М.Брицын.

Решение о разделении на Северную и Корабельную стороны было принято советом Нахимовского муниципального округа в феврале 2021-го. В правительстве города процедуру затягивать не собирались. Тогда предполагалось, что к единому дню голосования документы оформят, а в сентябре выборы пройдут и в новом округе.

Планировалось, что муниципалитету «Северный» отойдут площадь Захарова, Любимовка, совхоз им.Софьи Перовской, районы Голландия и Мекензиевы горы.

Сейчас в Севастополе 10 внутригородских муниципальных образований: девять муниципальных округов и один город. Это Андреевский, Балаклавский, Верхнесадовский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский, Орлиновский, Терновский муниципальные округа и город Инкерман.