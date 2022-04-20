«Профессор Водяницкий» отправился в 121 рейс по Черному морю

Научные сотрудники севастопольских институтов Биологии южных морей, Морского гидрофизического и Природно-технических систем 19 апреля отправились в 121-й рейс на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий», сообщает пресс-служба ИнБЮМ им.Ковалевского РАН.

Научные сотрудники севастопольских институтов Биологии южных морей, Морского гидрофизического и Природно-технических систем 19 апреля отправились в 121-й рейс на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий», сообщает пресс-служба ИнБЮМ им.Ковалевского РАН.

«В экспедиции, которая рассчитана на 26 дней, мы будем не только собирать материал и увозить потом в институт, часть материалов будем обрабатывать сразу на борту. На научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» находится 11 лабораторий. Все они прекрасно оснащены, отремонтированы и позволяют решать научные задачи», — рассказала начальник экспедиции, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян.

Перед учеными ФИЦ ИнБЮМ, участвующим в экспедиции, поставлены задачи по нескольким направлениям: радиохимические исследования в глубоководных и прибрежных районах; оценка влияния токсикантов на физиологическое состояние гребневиков, обитающих в Чёрном море; изучение видового разнообразия и распределения мезопланктона с целью оценки кормовой базы рыб, а также получение свежих данных по изменению черноморской экосистемы; исследование пространственного распределения икры камбалы-калкан в период нереста в шельфовых водах; наблюдение за морскими млекопитающими с судна.

Экспедиция проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

НИС «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещено одиннадцать научных лабораторий с современным оборудованием, включая сейсмическую аппаратуру, эхолот, метеостанцию, подводную камеру, станцию спутниковой связи и навигации и др.