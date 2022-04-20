Подписка на «Севастопольскую газету» по QR-коду: как это сделать

Дорогие читатели! Мы придумали, как облегчить процесс оформления подписки на «Севастопольскую газету». Интернет-технологии позволяют сделать это максимально комфортно.

Дорогие читатели! Мы придумали, как облегчить процесс оформления подписки на «Севастопольскую газету». Интернет-технологии позволяют сделать это максимально комфортно.

Если у вас есть смартфон и на нем установлено мобильное приложение РНКБ банка, то подписаться на газету можно при помощи QR-кода, не выходя из дома, 24 часа в сутки и без выходных.

QR-код сгенерирован и предоставлен банком, в нем «зашиты» реквизиты получателя, а сумму для оплаты подписчик вводит сам. Чтобы подписаться, нужно открыть приложение РНКБ банка на смартфоне (оно называется «Цифровой офис») и навести камеру смартфона на изображение кода. После сканирования приложение предлагает произвести оплату, в случае одобрения деньги моментально поступают на счет продавца.

Расскажем, как это делается пошагово. Войдите в мобильное приложение РНКБ. На главной странице выберите раздел «Платежи» и сиреневую кнопку «По QR-коду». Откроется новое окно. Выбирайте — «Автоопределение» и сканируйте QR-код в газете. Откроется окно «ООО «Полиграфия» — это предприятие, издающее газету, на счет которого будут перечисляться деньги.

Нажимайте на строку «Вид оплаты». Нужно выбрать «Оплата за подписку на Севастопольскую газету».

Далее на строке — ваше ФИО вписано автоматически.

А строку «Адрес» придется заполнить. Впишите: почтовый индекс, домашний адрес и телефон, по которому можно с вами связаться.

Следующий шаг — укажите сумму платежа. Подписка на 6 месяцев стоит 1190,00 рублей. Вписываете ее и нажимаете «Далее».

После подтверждения платежной операции приложение уведомит вас об успешной оплате. Комиссия с покупателя при платеже не взымается.

Просто, удобно, быстро и безопасно. Подписывайтесь!