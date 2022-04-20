На майские праздники добавили пригородных поездов из Анапы в Керчь

С 1 по 10 мая на маршруте Анапа – Керчь – Анапа назначены дополнительные пригородные поезда № 6805/6806 и № 6807/6808.

С 1 по 10 мая на маршруте Анапа – Керчь – Анапа назначены дополнительные пригородные поезда № 6805/6806 и № 6807/6808.

Ежедневно будут курсировать три пары поездов, отправляющихся/прибывающих как с вокзала Керчи, так и со станции Керчь – Южная Новый парк.

Путешествие в комфортабельных поездах от Анапы до Керчи занимает не более двух часов.

Также для удобства пассажиров оператор пригородного сообщения Южная пригородная пассажирская компания и оператор пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предусмотрели возможность стыковки расписания и более продолжительных стоянок. Так, например, на станции Владиславовка пассажиры «Таврии» могут пересесть на пригородный поезд, отправляющийся в Феодосию. А с железнодорожного вокзала Симферополя каждый путешественник может отправиться в Севастополь или в Евпаторию.

Напомним, что авиасообщение с Крымом закрыто с 24 февраля. Из-за проведения особой военной операции на Украине не работают 11 аэропортов юга и центральной части России.