Кучму, Куницына и еще пятерых украинцев лишили крымских госнаград

Депутаты Госсовета Крыма на сессии 20 апреля поддержали постановление о лишении республиканских госнаград и почетных званий за дискредитацию России семерых граждан Украины, в том числе двух экс-президентов Леонида Кучму и Леонида Кравчука, сообщает ТАСС .

Депутаты Госсовета Крыма на сессии 20 апреля поддержали постановление о лишении республиканских госнаград и почетных званий за дискредитацию России семерых граждан Украины, в том числе двух экс-президентов Леонида Кучму и Леонида Кравчука, сообщает ТАСС.

«Для нас сегодня очень важно отсечь от себя всякого рода фальшивых героев. Нам предстоит принять постановление о лишении крымских наград за дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым целой группы персонажей, вставших на сторону врага. Им не место среди тех, кто трудится на благо Крыма, обеспечивает его безопасность и благосостояние», — сказал, представляя проект постановления, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Знака отличия «За верность долгу» лишились: Николай Балан, служивший в Крыму начальником терруправления командования внутренних войск МВД Украины, а затем командовавший украинской нацгвардией; Игорь Воронченко, который в 2014 году был замкомандующего украинского флота по береговой обороне, а сейчас является главным инспектором Минобороны Украины; Леонид Кравчук, экс-президент Украины; Сергей Куницын, экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя в украинский период; боксер Александр Усик, которого также лишили почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым».

Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания «Почетный крымчанин», а выступавшая на «Евровидении» певица Инна Бордюг (Злата Огневич) — звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым».