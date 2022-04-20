Горхоз к отлову бездомных собак готов

Отдел по отлову уже сформирован, специализированное оборудование, одежда и транспорт закуплены, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отчитываясь перед закобранием Севастополя 19 апреля.

Отдел по отлову уже сформирован, специализированное оборудование, одежда и транспорт закуплены, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отчитываясь перед закобранием Севастополя 19 апреля.

Страшную картину нападения бродячих собак на людей для главы горхоза нарисовал депутат Артем Гордиенко.

— В последнее время в средствах массовой информации появляются факты о нападении животных на людей. Картина действительно постапокалиптическая. Как в фильмах ужасов, где своры собак бродят по жилым микрорайонам. Что будем делать? — спросил А.Гордиенко.

Выяснилось, что по поручению Е.Горлова на базе ГБУ «Парки и скверы» организован специальный отдел, который и будет решать проблему бездомных животных.

— Отдел сформирован, полностью закуплено специализированное оборудование и одежда, единственное, в чем была загвоздка — транспортное средство. Поскольку произошло удорожание, а нужна специализированная машина с кондиционированием, оборудованная по особым требованиям эксплуатации и транспортирования животных, это нас немного задержало, — доложил глава горхоза и добавил, что машина уже в пути.

Он также сообщил, что люди к работе обучены, а темы, связанные с содержанием животных проработаны. Департамент ветеринарии готов к проведению процедур обследования и вакцинации. Данные работы внесены в штатное расписание.

— На следующей неделе запланирована встреча с представителями штаба «Мы вместе» и другими заинтересованными общественными организациями. В принципе мы готовы, после обсуждения некоторых вопросов, начать работу, — сказал Е.Горлов.