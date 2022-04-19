Завод «Крымский титан» заработал после четырех месяцев простоя

Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе, необходимого для лакокрасочной промышленности, производства бумаги, синтетических волокон, пластмасс и т.д.

Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе, необходимого для лакокрасочной промышленности, производства бумаги, синтетических волокон, пластмасс и т.д.

Башкирская содовая компания (БСК) запустила производство диоксида титана на заводе «Крымский титан» в Армянске после четырех месяцев простоя, предоставив техническую и финансовую поддержку. Процесс был налажен по решению правительства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании: «Новая жизнь предприятия стала возможной благодаря решению Федерального правительства, согласно которому АО «Башкирская содовая компания» (БСК) взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку».

Разработан пятилетний план работы предприятия с увеличением производства диоксида титана до 120 тысяч тонн в год. Этого достаточно для обеспечения российского рынка.

«Это наш вклад в импортозамещение и в развитие химии высоких переделов», — отметили в пресс-службе компании.

Потребность отечественной промышленности в диоксиде титана из года в год растет. Он востребован в лакокрасочной промышленности, в производстве бумаги, синтетических волокон, пластмасс и т. д. По итогам 2021 года более 70% диоксида титана пигментного качества импортировалось в Россию из стран ЕС и США. После введения санкций и разрыва логистических цепочек многие предприятия РФ уже почувствовали его дефицит.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» (ранее «Крымский Титан») — крупнейший производитель диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы. Также здесь производится минеральное удобрение аммофос, сернокислый алюминий, жидкое стекло.

Завод находится в городе Армянск на северо-западе Крымского полуострова.