Водителям такси рассказали, как не стать участниками наркотрафика

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УНК УМВД провели совместный рейд по противодействию наркоторговле. Профилактическое мероприятие проходило в формате общения сотрудников полиции с водителями городских служб такси.

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УНК УМВД провели совместный рейд по противодействию наркоторговле. Профилактическое мероприятие проходило в формате общения сотрудников полиции с водителями городских служб такси.

Сотрудники ДПС останавливали автомобили с «шашечками», а сотрудники наркоконтроля проводили с водителями разъяснительные беседы о предупреждении вовлечения в незаконный оборот наркотических средств.

Статистика задержаний лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, показывает, что к услугам такси прибегают не только потребители, но и закладчики наркотиков. Оказывая услуги перевозки таким лицам, таксисты становятся невольными участниками наркотрафика.

Сотрудники наркоконтроля разъяснили, как можно определить, что клиент службы такси намеревается отправиться за запрещенными веществами, и как нужно вести себя в этой ситуации.

— При получении заказа с отправной или конечной точкой назначения лесополоса, пустырь, стройка и т.п. следует позвонить потенциальному клиенту и уточнить информацию о поездке. Если по интонации голоса, манере общения станет понятно, что это наркозависимое лицо, либо заказчик сообщит, что в точке назначения нужно будет подождать минут 15 и забрать его обратно, откажитесь от заказа и сообщите об этом диспетчеру и в дежурную часть УМВД.

— Если заказ принят, а после завершения поездки вас просят подождать, чтоб поехать обратно, уезжайте сразу же, как пассажир вышел из такси. Сообщите об этом в службу поддержки своего агрегатора и в дежурную часть полиции.

— Если вы забираете подозрительных лиц и по манере их поведения понимаете, что они подняли закладку (встревоженные, грязная одежда и обувь, болезненный вид), то следует немедленно сообщить диспетчеру такси, а в случае остановки сотрудниками ГИБДД выйти из машины и сообщить о подозрительном поведении своих клиентов.

После завершения поездки внимательно осмотрите автомобиль на наличие свертков, упаковок, шприцев и при обнаружении сообщить в дежурную часть УМВД.