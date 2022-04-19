В подпольных оружейных мастерских изъято 560 единиц оружия

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели масштабные обыски у подпольных оружейников в 33 регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели масштабные обыски у подпольных оружейников в 33 регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 21 пулемет, 55 пистолетов- пулеметов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли по адресам нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Хакасии, в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях. «Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — отметили в ЦОС.