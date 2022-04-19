В Орлином провели военно-патриотический фестиваль

Праздник военно-патриотической песни «Эхо Байдарской весны», состоявшийся в Доме культуры в селе Орлиное, посвятили 78-годовщине освобождения Байдарской и Варнаутской долин от немецко-фашистских захватчиков.

Праздник военно-патриотической песни «Эхо Байдарской весны», состоявшийся в Доме культуры в селе Орлиное, посвятили 78-годовщине освобождения Байдарской и Варнаутской долин от немецко-фашистских захватчиков.

Участниками и зрителями фестиваля стали жители сел Байдарской долины, в том числе учащиеся орлиновской средней школы №47. Школьники подготовили танцевальную композицию на песню советских авторов Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского «А ну-ка, девушки!».

Основным же содержанием фестиваля стали песни военных лет, а также произведения, посвященные подвигу советского солдата и любви к Родине.

Еще одно яркое произведение — театрализованная постановка, подготовленная жителями села Орлиное и Новобобровка. В ней участники фестиваля рассказали о событиях весны 1944 года, когда советские войска освободили села Байдарской и Варнаутской долин от фашистов.

Хороший уровень подготовки фестиваля отметил севастопольский бард и общественный деятель Андрей Соболев, порадовавший земляков своими песнями.

— Проведение такого фестиваля в эти апрельские дни мысленно возвращает нас к событиям освобождения города, когда после тяжелых боев советская армия уверенно сломила сопротивление врага и обеспечила войскам выход на подступы к Сапун-горе. А уже взятие Сапун-горы привело к дальнейшему прорыву наших войск в город и полное его освобождение, — рассказал А.Соболев.

Он также отметил очевидный творческий потенциал сел Байдарской долины.

— Культура здесь не гостья, она здесь хозяйка, — подчеркнул А.Соболев.