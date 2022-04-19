В 10 городах Юга России и Северного Кавказа 9 мая проведут парады

В городах дислокации войск Южного военного округа на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоятся торжественные парады, посвященные 77-летию Великой Победы.

В городах дислокации войск Южного военного округа на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоятся торжественные парады, посвященные 77-летию Великой Победы.

Парады пройдут 9 мая в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.

В военных парадах примут участие порядка 12 тысяч человек из числа военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств. Будет задействовано свыше 300 единиц современных образцов вооружения, военной техники и авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут организованы более чем в 80 городах и населенных пунктах, где дислоцируются соединения, воинские части и подразделения ЮВО, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.