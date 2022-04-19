У штаба флота будет парковка с магазинчиками, а не торговый центр с парковкой

Но договор аренды с инвестором на земельный участок пока решили не заключать, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на сессии Законодательного собрания города.

Но договор аренды с инвестором на земельный участок пока решили не заключать, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на сессии Законодательного собрания города.

Депутаты 19 апреля утверждали кандидатуры на должности заместителей главы города. Одним из кандидатов был Николай Гордюшин, отвечающий за архитектуру и архитектурное наследие города. К нему с наболевшим вопросом обратился руководитель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Депутат предостерег членов правительства от строительства в знаковом месте — между штабом ЧФ, памятником Екатерине II и музеем Черноморского фота — торгового центра с многоуровневой парковкой.

— Я очень прошу вас не подписывать этот договор аренды и дать соответствующее распоряжение ДИЗО. Потому что после подписания мы окажемся в ситуации крайне сложной. Давайте остановимся и не позволим в самом центре Севастополя появиться такому уродству, — попросил Н.Гордюшина В.Горелов.

Он напомнил собравшимся, каким сложным был процесс установки памятника Екатерине II, который проходил под сильным давлением со стороны Киева в тяжелый для Севастополя 2010 год, и назвал это событие «севастопольским подвигом».

Депутаты не в первый раз предпринимают попытки противостоять строительству возле штаба ЧФ торгового центра с парковкой. Неделю назад на заседании заксобрания В.Горелов также поднимал эту тему на отчете руковдителя Севнаследия Ирины Масликовой, сообщив коллегам, что готовится подписание договора аренды на земельный участок под этот коммерческий проект.

На этот раз ясность в наболевший вопрос решил внести губернатор, присутствовавший на заседании. По словам М.Развожаева, строить собираются совсем не то и не там.

— Во первых, не торговый центр... На самом деле — это многоуровневая парковка, —сообщил губернатор.

По его версии, техническое задание заключалось в том, чтобы на нижней площадке возле штаба флота организовать парковку, поскольку «большое количество людей пытаются там запарковаться, чтобы посетить центр города — Матросский бульвар после реконструкции, но места там не много, и в основном занято офицерами штаба флота».

Там ранее планировалась многоуровневая парковка. Было выдано задание, организовать два уровня для бесплатной и один — для платной парковки. Но реализовать в современных условиях коммерческий проект без объектов торговли невозможно, а средств в бюджете города на такое строительство нет.

— Любой инвестиционный проект требует хоть какой-то минимальной окупаемости. Поэтому речь шла о том, что нижняя часть будет использоваться под небольшие кафе, сувенирные магазины, киоски. И даже в таком случае окупаемость сооружения займет около 20 лет, — считает М.Развожаев.

При этом глава города согласился, что проект, которого он еще не видел, нуждается в обсуждениях.

— Я публично даю поручение коллегам, никакого договора сейчас не заключать, до того как не рассмотрим этот проект на всех необходимых экспертных площадках, — дал указание глава города, добавив, что намерение правительства были самыми благими — в увеличении паковочных мест в центре города.

— Задача была такая и она абсолютно оправдана. Но если мы поймем, что это не рационально — мы этот проект делать не будем, — заверил депутатов М.Развожаев.