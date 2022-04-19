Росгвардейцы оттачивают строевой шаг для парада Победы

Более 160 военнослужащих специальных моторизованных воинских частей Южного округа войск национальной гвардии принимают участие в репетиции перед шествиями в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Севастополе и в Симферополе.

Пресс-служба ГУФС войск нацгвардии РФ по Республике Крым и Севастополю

Более 160 военнослужащих специальных моторизованных воинских частей Южного округа войск национальной гвардии принимают участие в репетиции перед шествиями в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Севастополе и в Симферополе.

Росгвардейцы в ходе тренировок оттачивают строевые навыки, отрабатывают приемы с оружием и чеканят шаг под ритм, заданный военным оркестром, говорится в сообщении пресс-службы ГУФС войск нацгвардии РФ по Республике Крым и Севастополю.

Как рассказал исполняющий обязанности командира полка майор Максим Соболев, для участия в параде отобраны самые достойные военнослужащие.

«Репетиции парадного расчета идут на плацу воинской части регулярно. Слаженность строевого шага оттачивается до мельчайших деталей. Ведь для каждого росгвардейца участие в параде Победы — уникальнейший опыт и особая честь», — подчеркнул офицер.

Во время репетиций свое мастерство оттачивают военные музыканты Росгвардии, которые вместе с оркестрами подразделений Министерства обороны России обеспечат музыкальное сопровождение парадов.