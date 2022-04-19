Пикник закончился грабежом

Воспользовавшись опьянением случайного собутыльника, уголовник снял с него ювелирные украшения общей стоимостью более 45 тысяч рублей.

Воспользовавшись опьянением случайного собутыльника, уголовник снял с него ювелирные украшения общей стоимостью более 45 тысяч рублей.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель на пикнике познакомился с неизвестными и вместе с ними распивал спиртные напитки. Один из новых знакомых оказался ранее судимым за грабеж, в марте он вернулся из мест лишения свободы.

Злоумышленник обратил внимание на золотые украшения собутыльника. Когда компания разошлась, он внезапно набросился на пьяного мужчину, сорвал с его шеи цепочку с подвеской, снял с руки перстень и скрылся в неизвестном направлении.

Золотую цепь он успел сбыть, а вырученные деньги потратить.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали 32-летнего подозреваемого. По статье «Грабёж», ему грозит до семи лет лишения свободы. Злоумышленник взят под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.