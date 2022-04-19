На Приморский бульвар просят вернуть скульптуру теннисистки

Инициативу общественный совет при Ленинском муниципалитете поддержал, но место для установки «девушки с ракеткой» предложил другое.

Инициативу общественный совет при Ленинском муниципалитете поддержал, но место для установки «девушки с ракеткой» предложил другое.

Региональная общественная организация Федерация тенниса Севастополя, ныне возглавляемая Екатериной Корчак, обратилась в Ленинский муниципалитет с инициативой установить на Приморском бульваре парковую жанровую скульптуру, которая там когда-то была.

«Настоящим сообщаю, что в последнее время облик города-героя меняется, на улицах появляются новый скульптуры. Не меняя, архитектурный ландшафт кардинально, они придают городу удивительное своеобразие, обеспечивают культурно-эстетическую ценность. Уличные скульптуры человечны, имеют своеобразную память истории, исторического события или личности в разные годы. Демонстрируют события из повседневной жизни. Одним из них является жанровая городская скульптура», — говорится в обращении.

По информации, которой располагают общественники, на территории Приморского бульвара некогда стояла скульптура девушки-теннисистки. Более точное местонахождение скульптуры — район Памятника затопленным кораблям, недалеко бывшего ресторана «Волна». В качестве подтверждения в обращении приводится фотография А.С.Соколенко, сделанная в 1941 году (или в 1963-м).

Общественники просят рассмотреть вопрос о восстановлении скульптуры на ее историческом месте. Правда, как призналась «Севастопольской газете» Е.Корчак, в федерации ничего не знают об истории создания скульптуры и о ее авторе.

— Нам случайно попалась эта фотография. Но ведь ничего случайного не бывает! Теперь мы мечтаем, чтобы все значимые событий, связанные с теннисом, проводились у этой скульптуры. Она символизирует спорт и здоровый образ жизни, — говорит Е.Корчак.

По ее словам, сейчас для федерации главное — получить одобрение проекта, а желающие инвестировать в него обязательно найдутся.

— Среди наших членов уже есть те, кто предположительно готов спонсировать данный проект, — сказала Е.Корчак, добавив, что в настоящее время официально в федерации числятся примерно 50 человек, в том числе почетные члены, имен которых она предпочла не называть.

Говоря о состоянии тенниса в городе, Е.Корчак отметила, что из-за ковидных ограничений и прочих причин календарь соревнований на этот год сформировать не удалось, а последние значимые соревнования проводились в декабре 2021 года.

Как сообщили «Севастопольской газете» члены Общественного совета при Ленинском муниципалитете, в целом они не против установки скульптуры девушки-теннисистки, но однозначно не на Приморском бульваре у Памятника затопленным кораблям.

В качестве альтернативы им предложили два других места: на территории спортклуба ЦСКА или где-то у обновленных теннисных кортов на территории СОК «Имени 200-летия Севастополя».