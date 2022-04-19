На мальчика напала собака

Прокуратура взяла на контроль ход проверки, которую поводит отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя по факту получения ребенком телесных повреждений в результате нападения собаки.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки, которую поводит отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя по факту получения ребенком телесных повреждений в результате нападения собаки.

Установлено, что 15 апреля в 19.15, в городскую больницу №5 поступил мальчик 2016 года рождения, который в результате нападения крупной собаки получил перелом и укушенные раны конечностей. Животное проживает на одном из участков в СНТ «Горный» на Северной стороне, где ребенок находился в гостях вместе с бабушкой.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь в условиях стационара. Также принимаются меры по обследованию и вакцинации собаки.

Прокуратурой Нахимовского района будет проверена полнота исполнения владельцем собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также будет дана оценка законности решения, принятого по данному факту органами внутренних дел, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.