Крыму скорректировали квоту на прием эвакуированных с Украины и Донбасса

Из-за туристического сезона на полуострове не будет свободных мест в санаториях и домах отдыха для беженцев.

Из-за туристического сезона на полуострове не будет свободных мест в санаториях и домах отдыха для беженцев.

Правительство РФ изменило распределение квот на размещение в российских регионах граждан, эвакуированных с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник, сообщает ТАСС.

Данные были актуализированы на основании обращений субъектов Федерации в МЧС РФ о том, сколько человек они готовы принять в пунктах временного размещения. Для некоторых регионов квоты увеличены. Это, в частности, касается Калужской, Липецкой, Орловской, Тверской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской областей, Башкортостана, Северной Осетии и Удмуртии.

При этом для Крыма квоту снизят с 4 788 человек до нуля. Как было указано в пояснительной записке, на полуострове ожидается «туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса». В связи с этим МЧС Крыма попросило не размещать в регионе эвакуированных.

Суммарное количество граждан, которых готовы принять российские субъекты, изменилось незначительно — с 95 909 на 95 146 человек.

Как сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах, всего на территорию России с Украины и из Луганской и Донецкой народных республик с февраля прибыли почти 880 тыс. человек. За последний день их количество увеличилось почти на 18 тыс. Для эвакуированных в 45 российских регионах действует более 480 пунктов временного размещения. В них находятся почти 33 тысяч человек.