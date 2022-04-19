«Интурист» привезет россиян на курорты Крыма и Кавказа автобусами

Туристический оператор «Интурист» запустит с 1 июня автобусные чартеры из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, Феодосию и Симферополь, сообщается на сайте ассоциации туроператоров России.

Туристический оператор «Интурист» запустит с 1 июня автобусные чартеры из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, Феодосию и Симферополь, сообщается на сайте ассоциации туроператоров России.

«Туроператор «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии. <…> Туроператор с 1 июня запускает собственную автобусную программу из Москвы на курорты Краснодарского края и Крыма. Комфортабельные туристические автобусы, рассчитанные каждый на перевозку 57 пассажиров, будут выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь», — цитирует сообщение ТАСС.

Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит 20-26 часов, что меньше, чем продолжительность дороги на курорты по железной дороге.

В стоимость автобусного тура входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле согласно программе.

На старте программы пакетный тур на семь дней на автобусном чартере в Крым обойдется от 24 392 рублей на двоих без питания, в Адлер — от 25 295 рублей на двоих.