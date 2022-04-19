Детская поликлиника на ул.Корчагина закрылась на капремонт

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» заключило контракт на капремонт поликлиники с московской фирмой ООО «Билдинг Технолоджист». Стоимость работ 27,4 млн рублей, срок — до 30 ноября 2022 года.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» заключило контракт на капремонт поликлиники с московской фирмой ООО «Билдинг Технолоджист». Стоимость работ 27,4 млн рублей, срок — до 30 ноября 2022 года.

Департамент здравоохранения Севастополя объяснил, как перераспределены участки с пациентами по другим поликлиникам на время ремонта.

Дети, прикрепленные к поликлинике на Корчагина, 40 по участкам №2322, 2324 и 2328, на время проведения ремонтных работ будут приниматься в детской поликлинике по пр.Героев Сталинграда, 62А.

Дети с участков №2323, 2325, 2326, 2327 будут приниматься в детской поликлинике по ул.Юмашева, 19Г.

В кабинет неотложной помощи можно обращаться как в поликлинику по пр.Гер.Сталинграда, так и на ул.Юмашева.

Телефон регистратуры детских поликлиник: (8692) 41-71-03.