Депутаты утвердили в должности двух заместителей губернатора Севастополя

Сергей Толмачев и Николай Гордюшин 19 апреля избавились от приставки и.о. Первый отвечает за внутреннюю и информационную политику, второй — за архитектуру, городское имущество, землю и Севнаследие.

Сергей Толмачев и Николай Гордюшин 19 апреля избавились от приставки и.о. Первый отвечает за внутреннюю и информационную политику, второй — за архитектуру, городское имущество, землю и Севнаследие.

Согласно уставу города, окончательно утвердить заместителей в должности губернатор может только после согласования их кандидатур с депутатами заксобрания.

«Сегодня я внес для согласования вами кандидатуры двух своих заместителей — Толмачева Сергея Александровича и Гордюшина Николая Валерьевича, которые исполняют обязанности достаточно продолжительное время», — сказал глава города Михаил Развожаев, представляя вице-губернаторов на сессии городского парламента 19 апреля.

Депутаты поддержали обе представленные кандидатуры.

С.Толмачев исполняет обязанности вице-губернатоа с 2021 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики правительства города, охраны окружающей среды, организации мобилизационной подготовки, а также выполнение государственных и федеральных целевых программ в подконтрольных сферах.

М.Развожаев отметил, что среди наиболее заметных для горожан направлений работы С.Толмачева — руководство волонтерским штабом «Мы вместе». Штаб обеспечивал жизнь города во время пандемии коронавируса. На данный момент координирует работу с переселенцами из республик Донбасса и Украины.

С.Толмачев родился в 1972 году в Красноярске. В 1994 году окончил красноярский университет по специальности «Физика», в 2021-м — Владимирский госуниверситет по специальности «Психология». В 1995–2016 годах занимал различные должности в коммерческих и политических организациях, с 2016 года — председатель комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Красноярского края, с 2020 года — советник губернатора Севастополя.

Н.Гордюшин в прошлом году был назначен и.о. главного архитектора Севастополя. Эта должность приравнена к должности заместителя губернатора. Он родился в 1980 году в Ижевске. В 2001 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2020-м прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления «Сколково» по программе «Практикум» — «Управление компанией». В 2001–2003 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ. Трудовую деятельность в качестве архитектора начал в 2003 году в проектно-строительной организации в Москве, работал в профильных коммерческих компаниях. В 2013 году основал и был главным архитектором ООО ТПО «Прайд». С 2018 года — индивидуальный предприниматель. Н.Гордюшин — лауреат и победитель международных конкурсов и премий в области градостроительства и архитектуры.