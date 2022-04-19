«Ален Делон Советского района» осужден за ревность, рукоприкладство и ложный донос

Житель Советского района проведет год и три месяца в исправительной колонии общего режима за неоднократное избиение своей сожительницы.

Житель Советского района проведет год и три месяца в исправительной колонии общего режима за неоднократное избиение своей сожительницы.

Как сообщила пресс-служба Советского районного суда Республики Крым, установлено, что в ходе празднования Международного женского дня в 2021 году житель села Октябрьское повздорил со своей сожительницей после совместно выпитых спиртных напитков. Причиной конфликта стала ревность дамы, которая не простила приглашение на праздник бывшей сожительницы. В результате разборок мужчина нанес женщине удар ногой. Придя в себя после праздника, пострадавшая обратилась в больницу, из которой она вышла с загипсованной ногой и диагнозом: перелом нижней части берцовой кости. Телесные повреждения оценены как тяжкий вред здоровью.

Страсти в семье не прекратились. В июле пи распитии спиртного мужчина в приступе ревности ударил кулаком свою спутницу жизни в область нижней челюсти. В результате у женщины косо-поперечный перелом нижней челюсти. Телесные повреждения оценены как вред здоровью средней тяжести.

На этот раз рукоприкладство женщина прощать не стала и уехала в неизвестном направлении. Партнер после безрезультатных самостоятельных поисков заявил в полицию о якобы украденных женщиной деньгах, в надежде, что бегунью найдут. Как объяснил мужчина, он решился на подобное, чтобы помириться с любимой и продолжить отношения.

Женщину разыскали в Нижнегорском районе, на очной ставке они примирились и вновь стали проживать вместе. Мужчина самостоятельно признался в заведомо ложном доносе и впоследствии был привлечен судом к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев в колонии-поселении.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, раскаивался в содеянном. Говорил, что совершил преступления из-за внезапно возникшего приступа ревности, умысла на нанесение телесных повреждений своей сожительнице у него не было, поскольку он испытывает к ней трепетные чувства. Потерпевшая рассказала об его постоянных извинениях за рукоприкладство. Поскольку она испытывает к сожителю взаимные чувства, жить без него не сможет, пострадавшая просила суд не наказывать сожителя строго.

В судебном заседании один из свидетелей указал, что между подсудимым и потерпевшей неоднократно возникали ссоры, поскольку он ревновал ее к каждому мужчине, а он сам является «Ален Делоном Советского района», считая ревность свидетельством сильной любви.

Суд квалифицировал деяния подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий. Согласно характеру и степени общественной опасности совершенные подсудимым преступления относятся к категории тяжких преступлений. Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд признал 36-летнего ранее судимого крымчанина виновным в совершенных преступлениях, назначив ему окончательное наказание, связанное с изоляцией от общества на год и три месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.