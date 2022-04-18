Заметное похолодание ожидает Крым в ближайшие дни

Похолодание на 7-10 градусов придет в Крым и Краснодарский край в среду, 20 апреля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание на 7-10 градусов придет в Крым и Краснодарский край в среду, 20 апреля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае в понедельник расчудесная погода — около 25 градусов, в Адыгее — 29 градусов. Но к среде температура понизится на 10 градусов. В Крыму тоже понизится температура, но на 7 градусов. В среду и четверг уже будет 11-12 градусов днем», — рассказал метеоролог.

По данным крымских синоптиков, похолодание начнется с начала недели. Погоду будет обуславливать зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, в понедельник, 18 апреля, ночью и утром местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +13…+18°, в горах +6…+11°. Во вторник и среду температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

Напомним, что отопительный сезон в Севастополе решено закончить в среду, 20 апреля.