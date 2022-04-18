Украденные драгоценности оказались бижутерией

В Симферополе полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку. 83-летняя женщина с травмами головы была госпитализирована.

В Симферополе полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку. 83-летняя женщина с травмами головы была госпитализирована.

Следственно-оперативная группа установила, что пенсионерка открыла дверь рабочему, который ранее делал у нее ремонт. Под предлогом провести дополнительные замеры окон, мужчина зашел в квартиру, а кода хозяйка отвлеклась, ударил ее по голове вазой. Схватив из шкатулки украшения, злоумышленник сбежал.

Пострадавшая смогла выйти на площадку и позвать на помощь. «Скорую» и полицию вызвали соседи.

Подозреваемый, 28-летний уроженец Казани, после совершения разбойного нападения отнес похищенное в ломбард, но получить деньги не смог, так как выяснилось, что сережки, кольца и цепочки — бижутерия, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Статья «Разбой», по кторой обвиняется задержанный, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет,