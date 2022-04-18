Приглашают на фестиваль национальных кухонь

В экопарке «Лукоморье» 1 мая восьмой раз проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

В экопарке «Лукоморье» 1 мая восьмой раз проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

В нем примут участие представители различных национально-культурных и общественных организаций, а также творческие коллективы. Участники расскажут гостям о культурных традициях своих общин, приготовят для дегустации блюда национальной кухни.

Кроме того в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по традиционным ремеслам: славянским росписям, плетению из крымских трав и лыка, ткачеству, гончарному делу, изготовлению керамических свистулек и глиняной игрушки, деревянных ложек, кукол, кружевоплетению, лепке из глины, точечному рисованию. Запланирована демонстрация национальных костюмов и культурно-развлекательная программа — участники профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, национально-культурных объединений и детских студий исполнят народные песни и танцы.

На фестивале будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов и фотозона. В финале обещан парад блюд и награждение участников.

Организаторы фестиваля — экопарк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Начало в 11.00.