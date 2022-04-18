Отопительный сезон продлили на два дня

Решение о продлении отопительного сезона до 22 апреля приняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Решение о продлении отопительного сезона до 22 апреля приняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— С субботы начинается устойчивое потепление, когда температура ниже 10 градусов не опускается. Дожди прекращаются, и вся неделя будет стабильная. Заключительный день отопления будет не 20-е, а пятница, 22-е. Это в том смысле, что мы в пятницу начинаем отключать, — объявил губернатор М.Развожаев.

Он уточнил, что в пятницу, 22 апреля, начнется только подготовка к отключению. Соответствующее постановление, с корректировкой ранее обозначенных сроков будет принято на очередном заседании правительства.

Напомним, что 20 апреля в Крыму ожидается значительное похолодание.