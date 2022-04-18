Общественные обсуждения правил землепользования и застройки проведут в конце мая

Примерной датой публикации извещения о проведении общественных обсуждений по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов назвал 23 мая.

Примерной датой публикации извещения о проведении общественных обсуждений по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов назвал 23 мая.

С ремаркой: чтобы не совпасть с майскими праздниками.

Обсуждения будут проходить по пять дней в каждом муниципалитете.

— В 2021 году подведомственным учреждением департамента архитектуры и градостроительства ООО «Земля и город» заключен договор на выполнение работ по актуализации правил землепользования и застройки города Севастополя в границах Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных образований и города Инкермана. Одновременно силами подведомственного учреждения актуализировался проект правил в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципалитетов, — сообщил М.Жукалов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 18 апреля.

Из его пояснения следует, что согласно российскому законодательству, с момента оповещения жителей о проведении слушаний до публикации их результатов должно пройти не более месяца. Таким образом, с обозначенной даты понадобится еще месяц для доработки проекта после сбора замечаний. Только потом последует согласование и утверждение документа.

По словам М.Жукалова, в итоге это придется на июль-август 2022 года. Он также объяснил, что проектом предусмотрено 40 типов территориальных зон.

Напомним, неделей ранее М.Жукалов заявлял о готовности департамента архитектуры перейти к публичному обсуждению правил землепользования и застройки уже «со следующей недели». А еще ранее такое обсуждение было намечено провести осенью 2021 года.

Справка

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и в которых устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания.