Новое фондохранилище для Херсонеса обещают достроить в этом году

Строительно-монтажные работы по возведению фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический» возобновляются. Объект должен быть сдан в четвертом квартале 2022 года, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Строительно-монтажные работы по возведению фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический» возобновляются. Объект должен быть сдан в четвертом квартале 2022 года, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Строительство фондохранилища Херсонеса было начато еще 2018 году. Затем работы, выполненные на три четверти, были заморожены почти на три года.

«На объекте поменялся подрядчик и по решению заказчика появилась необходимость в корректировке ранее утвержденной документации. Сейчас наши эксперты работают с ней, по плану заключение должно быть выдано в конце мая. Проектной документацией предусмотрено изменение планов расстановки инженерно-технического оборудования и прокладки сетей инженерно-технического обеспечения, будут откорректированы технологические решения без изменения конструктивных решений здания фондохранилища. Сметная стоимость объекта также подверглась корректировке в соответствии с внесенными изменениями. Сразу после выдачи экспертного заключения можно будет завершить строительство фондохранилища», — сказала ведущий эксперт проекта строительства фондохранилища в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Ольга Панкратьева.

Планируется, что общая площадь будущего фондохранилища составит 2,5 тысяч кв.м. В здании разместятся помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские, экспозиционные залы с лекторием, другие технические помещения. Само фондохранилище расположится на Античном проспекте в районе бухты Омега.

На момент начала строительства фондохранилища в нем планировали разместить 211 тысяч артефактов. Но за это время при строительстве трассы «Таврида» и работ в южном пригороде Херсонеса были найдены еще десятки тысяч предметов, представляющих археологическую ценность. Необходимость в завершении строительства фондохранилища возросла многократно.

Херсонес Таврический — единственная дорийская колония, выведенная выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской в 424-421 годах до нашей эры. Музей на территории древнего полиса появился в 1892 году. Его расцвет пришелся на 1955 по 1985 годы прошлого столетия.