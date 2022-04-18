На ярмарке «Весенняя» обещают торговать с минимальной наценкой

На территории Севастополя с 29 апреля планируют провести трехдневную большую продовольственную ярмарку.

На территории Севастополя с 29 апреля планируют провести трехдневную большую продовольственную ярмарку.

Об этом 18 апреля на аппаратном совещании сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

По ее информации, ярмарку планируют организовать на площадке 5-го километра Балаклавского шоссе — на пр.Генерала Острякова, в районе парковки рынка «Южный».

На ярмарке «Весенняя» предусмотрено около 60 торговых мест, сейчас принимаются заявки от желающих торговать. Условие участия — минимальная торговая надбавка на реализуемую продукцию.

— Чтобы стоимость товаров была ниже, у нас есть такое соглашение, что торговое место будет стоить всего 100 рублей, но торговая наценка будет минимальная, — пояснила Н.Скорюкова.

По ее словам, на ярмарке обещают торговать продукцией севастопольских и крымских производителей. Среди продтоваров — живая рыба, продукция пчеловодства, хлебобулочные изделия, яйца, овощи, фрукты, мясо.

Как рассказала глава департамента, сейчас на территории Севастополя действуют 20 ярмарок различной специализации. С начала 2022 года организованы 13 ярмарок на 63 площадках, из которых одна специализированная — выходного дня. Это дало возможность создать 1324 рабочих места.

— Ярмарки проводятся во всех районах города, включая удаленные населенные пункты. В городских микрорайонах предусмотрены 32 площадки, в селах — 31 площадка, — сообщила Н.Скорюкова.