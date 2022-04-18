Новости Севастополя

Мать и дочь развалили железную дорогу в Инженерной балке

Две жительницы Севастополя осуждены Нахимовским районным судом за хищение деталей верхнего строения железнодорожных путей.

Две жительницы Севастополя осуждены Нахимовским районным судом за хищение деталей верхнего строения железнодорожных путей.

Как сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры города, мать и дочь вели асоциальный образ жизни. В поисках денег они днем 5 января 2022 года извлекли из шпал 180 железнодорожных костылей на перегоне «Инженерная балка», а потом сдали их в пункт приема металлолома.

Приговором Нахимовского районного суда от 11 апреля обе женщины признаны виновными в совершении тайного хищения чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорены к обязательным работам сроком на 480 часов.

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