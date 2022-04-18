Мать и дочь развалили железную дорогу в Инженерной балке

Две жительницы Севастополя осуждены Нахимовским районным судом за хищение деталей верхнего строения железнодорожных путей.

Как сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры города, мать и дочь вели асоциальный образ жизни. В поисках денег они днем 5 января 2022 года извлекли из шпал 180 железнодорожных костылей на перегоне «Инженерная балка», а потом сдали их в пункт приема металлолома.

Приговором Нахимовского районного суда от 11 апреля обе женщины признаны виновными в совершении тайного хищения чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорены к обязательным работам сроком на 480 часов.