Инфляция в марте: подорожало практически всё

По подсчетам севастопольского отделения Центробанка России, в первый месяц марта общая годовая инфляция в регионе разогналась почти до 19%, а продовольственная так и вовсе перевалила за 22%.

По подсчетам севастопольского отделения Центробанка России, в первый месяц марта общая годовая инфляция в регионе разогналась почти до 19%, а продовольственная так и вовсе перевалила за 22%.

Рост показателя был обусловлен «всплеском потребительского спроса на товары длительного хранения и пользования», сбоями в логистике и оплатах за продукцию.

Динамика инфляции в продовольственном сегменте значительно превысила февральскую статистику. Санкции, введенные в отношении России в конце февраля, и общая экономическая нестабильность стали заметны в марте. Возникли проблемы с доставками товара и с проведением международных платежей, из-за чего импортные продукты поступали на прилавки с задержками. Поэтому полезли вверх цены на апельсины, бананы, орехи, сухофрукты, помидоры. Повысился спрос на товары длительного хранения — сахар, муку, макароны, рис, гречку, пшено, масло, чай, кофе, какао — и, как следствие, выросла и их стоимость. Кондитеры также подняли цены из-за подорожания сырья. Но Центробанк пишет, что уже к концу марта фиксировался спад ажиотажа, и цены стали расти медленнее.

Непродовольственная инфляция тоже пошла в активный рост. В марте она составила в Севастополе больше 18%, по сравнению с 11% в феврале. Дороже стали легковые автомобили, медицинские товары, парфюмерия и косметика, телевизоры, бытовая техника, смартфоны, персональные компьютеры. Здесь также значительная доля внешних ограничений – в стране приостановили свою работу некоторые автозаводы, были задержки и сбои в доставке. Кроме того, банковскими аналитиками отмечен всплеск спроса со стороны горожан – потому что усилились их инфляционные ожидания. Мировой рост цен на каучук, резину, хлопок, шерсть и лен повлиял на себестоимость товаров легкой и обувной промышленности: одежда, обувь, галантерея стали дороже. Но прогнозы регулятора здесь тоже оптимистичны, поскольку в последнюю неделю марта рубль укрепился, а ажиотажный спрос был исчерпан, и, например, поэтому медленнее стали расти цены на легковые автомобили и электротехнику.

А вот по услугам отмечен не только незначительный рост до 9,4%, но и снижение некоторых позиций. К примеру, как следует из отчета ЦБ, экскурсионные услуги и пассажирские перевозки снизили скорость роста своих цен. Но это исключение. Ожидая, что телекоммуникационное оборудование станет дороже, севастопольские провайдеры повысили абонентскую плату за доступ в интернет. Помыть машину, напечатать фото и сделать ремонт стало дороже из-за перебоев с поставками импортных расходных материалов.

На фоне Южного округа и России Севастополь по-прежнему в лидерах — в округе инфляция в марте составила 16%, в стране — 16,7%. Общий рост ЦБ объясняет ослаблением рубля и повышенным спросом в условиях вводимых внешних санкций. При этом ожидается, что после адаптации экономики к новым условиям инфляция вернется в 2024 году к целевым 4%.