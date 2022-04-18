Девушка призналась в вандализме и раскаялась

По ночам 24-летняя жительница Нахимовског района Севастополя наносила надписи на стенах перехода и скамейках.

По ночам 24-летняя жительница Нахимовског района Севастополя наносила надписи на стенах перехода и скамейках.

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жительницы города.

Оперативники установили, что 24-летняя девушка неоднократно по ночам с помощью аэрозольного баллона с краской наносила различные надписи на объектах городской инфраструктуры — скамейках и стенах подземного перехода в Нахимовском районе.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность правонарушительницы к семи эпизодам противоправной деятельности, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.