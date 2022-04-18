Депутаты и сенаторы отчитались о доходах

Обнародованы официальные сведения о доходах, полученных депутатами Государственной Думы и Совета Федерации в 2021 году.

Обнародованы официальные сведения о доходах, полученных депутатами Государственной Думы и Совета Федерации в 2021 году.

От Севастополя в Госдуме РФ работают депутаты Дмитрий Белик и Татьяна Лобач, в Совете Федерации РФ — сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. В их материальном благополучии изменений почти нет.

Дмитрий Белик

Официальный доход депутата Д.Белика за 2021 год относительно прошлого года фактически не изменился: 5,66 млн рублей против 5,5 млн.

У депутата и его супруги в собственности три автомобиля: кроссоверы Volvo XC90 и Kia Sorento, джип Mercedes-Benz GLS. Они присутствовали и в прошлых декларациях. Там же были и три земельных участка, общей площадью в 16 соток, четыре дома (48,5 кв.м, 216,9 кв.м, 135,9 кв.м, 389,5 кв.м), нежилое помещение 59,9 кв.м, два нежилых здания площадью 173,6 и 35,6 квадратных метров.

Доход супруги в 2021 году составил 985 тысяч рублей, что почти на 800 тысяч больше, чем в предыдущем году — 163 тысячи рублей.

Татьяна Лобач

За минувший год доход депутата составил 3,37 млн рублей, что на 750 тысяч больше, чем в 2020 году, когда она была депутатом заксобрания Севастополя.

В собственности семьи по-прежнему маломерное судно Conrad-900, автомобиль Toyota RAV4. Также они владеют квартирой площадью 119,2 кв.м, земельным участком для ведения бизнеса площадью 243 кв м, боксом в 76,4 кв.м и нежилой недвижимостью — кафе в 119,3 кв.м.

Супруг Т.Лобач имел доход 8,09 млн рублей, что почти на шесть миллионов рублей больше чем в 2020 году.

Екатерина Алтабаева

Представитель в Совете Федерации от правительства Севастополя задекларировала годовой доход в размере 5,986 млн рублей, что соответствует доходу предыдущего года.

Супруги владеют садовым участком около девяти соток, жилым домом в 182 кв.м, а также тремя квартирами — 56,7 кв.м, 115,5 кв.м и 56,7 кв.м. Последняя появилась за 2021 год. У мужа сенатора в собственности всё те же легковые автомобили Honda Civic 1978 и 2007 годов выпуска. В 2021 году он имел доход в 161 тысячу рублей, вероятно это пенсия.

Сергей Колбин

Член Совета Федерации от заксобрания Севастополя Сергей Колбин за 2021 год имел доход в 5,75 млн рублей, что в два раза больше, чем год назад — 2,5 миллиона рублей. Объяснение простое — сенатором в позапрошлом году он был только полгода, а до этого доходов не имел.

В собственности супругов находится земельный участок площадью 4,4 сток и четыре квартиры площадью 63,7 кв.м, 101,4 кв.м, 30,4 кв.м., 63.70 кв.м; два гаража, два автомобиля — «Ленд Ровер Ренж Ровер Спорт» и «ФОРД Эксплорер», моторное судно ТП-500, прицеп для легкового автомобиля ПА 004 «Бобер» и прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771Е.

Супруга сенатора в 2021 году получила доход в 2,339 млн рублей.