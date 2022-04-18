Чиновникам-долгожителям обеспечено место на Кладбище коммунаров

В это трудно поверить, но непрерывный стаж в 30 и более лет в руководящей должности в органах исполнительной власти Севастополя дает право быть захороненным на Мемориальном кладбище Коммунаров по улице 5-я Бастионная.

В это трудно поверить, но непрерывный стаж в 30 и более лет в руководящей должности в органах исполнительной власти Севастополя дает право быть захороненным на Мемориальном кладбище Коммунаров по улице 5-я Бастионная.

Соответствующее изменение внесено в постановление городского правительства от 3.07.2015 года №585-ПП «Об утверждении Реестра кладбищ города Севастополя».

Теперь в документе содержится пункт, разрешающий захоронение на мемориальном кладбище «лиц, ранее замещающих должность руководителя исполнительного органа государственной власти города Севастополя более 30 лет непрерывно».

Представить, даже теоретически, кого могли иметь ввиду составители данного пункта постановления, практически невозможно. Это должен быть человек, который заступил на руководящую должность как минимум в 1992-м году и самозабвенно и непрерывно трудился на руководящей ниве исполнительной власти и при Украине, и при России. А может быть еще и при СССР!

Впрочем, не исключено, что речь идет не о прошлых, а о будущих чиновниках-долгожителях, имена которых пока никому не известны. Так сказать, документ принят с прицелом на далекую перспективу.

Кстати, в том же постановлении зафиксированы еще два изменения, касающиеся захоронений на Мемориальном кладбище коммунаров. Теперь в его закрытость внесены два исключения.

Первое касается подзахоронений урн с прахом близких родственников лиц, уже захороненных на кладбище по состоянию на 03.07.2015 г., в пределах мест захоронений, не входящих в структуру объекта культурного наследия, без демонтажа либо изменения намогильных сооружений, информационных табличек, нанесения надписей. Второе — разрешено захоронение лиц, имеющих знак отличия «За заслуги перед Севастополем»