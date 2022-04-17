Традиции крейсера «Москва» будут сохранены и продолжены

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов встретился 16 апреля с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Главком ВМФ, встречаясь с военными моряками, заверил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято на российском флоте.

Было отмечено, что офицеры, мичманы и матросы-контрактники продолжат службу в Военно-морском флоте, сообщили в Минобороны РФ. Срочники с «Москвы» будут уволены в соответствии с законом с мая по июль.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. Как сообщал в пятницу источник в морских кругах, экипаж крейсера доставлен в Севастополь.