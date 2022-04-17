Канатная дорога на Ай-Петри открыла летний сезон

В субботу, 16 апреля, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри возобновила перевозку пассажиров.

Начатые в середине февраля ежегодные плановые профилактические мероприятия на канатной дороге завершены.

«Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри на 7 градусов ниже, чем на побережья. Рекомендуем иметь при себе теплые вещи», — напоминает пассажирам администрация перевозчика.

Подняться на вершину будет возможно с 11 до 16 часов, спуститься — до 17.00.

Перед поездкой рекомендуется уточнить информацию о работе канатной дороги на сайте или по телефонам: +7 (978) 278 32 59: +7 (978) 109 58 09.

Изначально планировалось, что канатная дорога возобновит работу в начале мая.