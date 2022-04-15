Новости Севастополя

Сохранность картин обеспечит система вентиляции

Здание Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого оборудуют самой современной системой вентиляции, рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Здание Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого оборудуют самой современной системой вентиляции, рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

— Мы должны сделать такой температурно-влажностный режим, чтобы бактерии не ели краску художественных полотен. Не секрет, что до 1955 года художники использовали краску из натуральных компонентов, которыми питаются определенные виды бактерий, например, плесень, — сообщил И.Анацкий.

По его словам, грамотный монтаж системы вентиляции в реставрируемом здании музея является одной из самых важных задач.

— Необходимо очень грамотно сделать систему вентиляции, которая бы обеспечила приток и отток воздуха, регулирование влажности, кондиционирование, а также связанное в пандемией обеззараживание воздуха, — сказал И.Анацкий.

Он показал журналистам элементы вентсистемы, которые в настоящее время сложены в одном из музейных помещений.

— Сердце вентсистемы находится под крышей, на пятом уровне. Все вентиляционное оборудование уже закуплено, осталось его поднять и смонтировать, — показал на готовое к монтажу оборудование представитель подрядчика.

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