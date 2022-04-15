Сохранность картин обеспечит система вентиляции

Здание Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого оборудуют самой современной системой вентиляции, рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

— Мы должны сделать такой температурно-влажностный режим, чтобы бактерии не ели краску художественных полотен. Не секрет, что до 1955 года художники использовали краску из натуральных компонентов, которыми питаются определенные виды бактерий, например, плесень, — сообщил И.Анацкий.

По его словам, грамотный монтаж системы вентиляции в реставрируемом здании музея является одной из самых важных задач.

— Необходимо очень грамотно сделать систему вентиляции, которая бы обеспечила приток и отток воздуха, регулирование влажности, кондиционирование, а также связанное в пандемией обеззараживание воздуха, — сказал И.Анацкий.

Он показал журналистам элементы вентсистемы, которые в настоящее время сложены в одном из музейных помещений.

— Сердце вентсистемы находится под крышей, на пятом уровне. Все вентиляционное оборудование уже закуплено, осталось его поднять и смонтировать, — показал на готовое к монтажу оборудование представитель подрядчика.