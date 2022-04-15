Сайт для голосования по благоустройству территорий работать не хочет

Всероссийский сайт для онлайн-голосования «Городская среда», на который пригласили севастопольцев с 15 апреля выбирать объекты для благоустройства, в первый день голосования по техническим причинам не работает.

Всероссийский сайт для онлайн-голосования «Городская среда», на который пригласили севастопольцев с 15 апреля выбирать объекты для благоустройства, в первый день голосования по техническим причинам не работает.

Накануне директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов объявил, что до 30 мая севастопольцы смогут выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На голосование вынесли 35 общественных городских пространств: по пять объектов благоустрйоства в Ленинском, Гагаринском, Балаклавском, Нахимовском муниципальных округах, четыре — в Верхнесадовском; три — Орлиновском; по два — в Терновском, Андреевском, Качинском и г. Инкерман.

Отдать свой голос теоретически можно на странице 92.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципалитетов.

К сожалению, войти на страницу, где размещен список объектов благоустройства и непосредственно голосование, 15 апреля оказалось задачей невыполнимой. На каждом этапе загрузки, система выдавала ошибку: «ваш регион не доступен», «проводятся технические работы», «перегрузите страницу».

Сайт «Городская среда» подключен к государственной цифровой платформе госуслуги, работа которой до сих пор не отлажена и регулярно вызывает нарекания граждан.