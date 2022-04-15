Оздоравливать севастопольских детей будет туроператор из Питера

Фирма ООО «Экспертная Компания», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, выиграла пять государственных заказов на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Севастополе.

Фирма ООО «Экспертная Компания», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, выиграла пять государственных заказов на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Севастополе.

Государственное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» разместило на сайте госзакупок пять тендеров общей стоимостью в 75 миллионов рублей на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе. Каждый лот оценивался в 14,9 млн рублей. За эти деньги согласно техническому заданию подрядчик обязан предоставить отдых четырем сотням ребят (в сумме пяти лотов — двум тысячам детей) в возрасте от 7 до 16 лет с 1 июня по 31 августа в четыре смены по 21 день каждая. Услуги должны оказываться на территории Севастополя и Республики Крым. Организация отдыха и оздоровления должна располагаться на первой береговой линии Черноморского побережья.

В течение смены дети должны быть обеспечены пятиразовым питанием, ежедневным купанием в море, занятиями спортом, культурно-воспитательной и развлекательной программами. В конце смены не менее 30% детей обязаны пройти анкетирование. Содержание анкет будет согласовано с государственным заказчиком, указано в документе.

На участие в конкурсах было допущено в общей сложности пять компаний: две севастопольские — ООО «Туроператор «Гераклея» и ООО «Янтарный берег», а также фирмы из Ростова-на-Дону, Московской области и Санкт Петербурга. Победителям во всех пяти тендерах названа ООО «Экспертная компания» из города на Неве, которая в четырех случаях сбила максимальную цену на два миллиона (13 млн руб), а один лот ушел по заявленной стоимости.

ООО «Экспертная компания» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности — деятельность туроператоров. Фирма выиграла 151 государственный контракт на сумму свыше миллиарда рублей.