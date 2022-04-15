Отопительный сезон завершат 20 апреля

Постановление о завершении отопительного сезона 2021-2022 гг. принято 14 апреля на заседании правительства города.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, такое решение соответствует федеральным нормам, согласно которым, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и выше, то рассматривается возможность завершения отопительного сезона.

Далее он сообщил, что за последнюю неделю среднесуточная температура воздуха превысила 8 градусов, что и является основанием прекратить подачу теплоносителя.

По словам Е.Горлова, 20 апреля принята в качестве контрольной даты с тем, чтобы в случае ухудшения погоды можно было все же пересмотреть сроки.

Глава горхоза напомнил, что текущий отопительный сезон начался 18 октября 2021 года.

Предыдущий отопительный сезон стартовал 30 октября и завершился 23 апреля.