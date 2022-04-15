На майские праздники добавили билетов на поезда в Крым

Открыта продажа дополнительных ж/д билетов в Крым на период с 28 апреля по 9 мая. Туристам предложено порядка 60 тысяч билетов.

Открыта продажа дополнительных ж/д билетов в Крым на период с 28 апреля по 9 мая. Туристам предложено порядка 60 тысяч билетов.

15 апреля поступили в продажу порядка 18 тысяч мест на регулярные поезда по направлениям Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Пермь – Симферополь и Омск – Симферополь на апрель-май.

На начало мая 2022 года по сравнению с предыдущим годом продано на 50% больше билетов, сообщил оператор поездов «Таврия» «Гранд Сервис Экспресс».

«С учетом дополнительных мест, в целом для гостей Крыма на майские праздники доступно порядка 60 тысяч ж/д билетов (туда и обратно), из которых 30% сейчас свободны. Это поезда в Крым не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

На период майских праздников и до 15 мая продлевается курсирование дополнительного поезда «Таврия» №196/195 сообщением Москва – Симферополь. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время. Поезд был назначен 25 февраля для усиления пассажирского сообщения при запрете авиасообщения на юге России.

По словам генерального директора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, цена на проезд в плацкартных вагонах летом будет такая же, как в мае. Как он отметил, этим летом поезда «Таврия» поедут на полуостров по 16 направлениям. Среди них самый протяженный маршрут Мурманск – Севастополь, в прошлом году он ходил только до Симферополя. Маршрут поезда был продлен по многочисленным просьбам пассажиров.